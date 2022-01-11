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龍華科大宣布教職員調薪5% 凍漲111學年學雜費

2022/1/11 16:57
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（中央社記者許秩維台北11日電）龍華科技大學今天宣布，1月起全面調升教職員工5%薪資，包括教師本俸、學術研究費及主管加給；考量國內整體經濟環境，111學年學雜費也凍漲，減輕弱勢家庭負擔。

龍華科技大學新聞稿指出，龍華科大學生總人數近年持續增加，辦學績效也深獲各界肯定，因此今年1月起全面調升教職員工（含約聘僱、專案人員）薪資，調幅為5%，高於軍公教調薪幅度，調薪範圍包括教師本俸、學術研究費及主管加給，以肯定教職員工的辛勤奉獻。

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龍華科大提到，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情造成國際運費居高不下，推升近期民生物價頻頻上漲帶來生活衝擊，考量國內整體經濟環境，校方也宣布凍漲111學年度學雜費， 期能有助於減輕弱勢家庭經濟負擔。

龍華科技大學董事長孫道亨表示，龍華科大辦學績效亮眼，是全體教職員工努力的成果，學校響應政府調薪政策，通過調薪感謝並實質鼓勵教職員工、凝聚團隊向心力；儘管在少子女化浪潮下，學校經營日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學，精進教學品質，並盡力照顧好教職員工，善盡大學社會責任。（編輯：陳政偉）1110111

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