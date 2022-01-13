為愛投入法律戰 喵爸圍爸肉肉終成一家人

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）同志配偶喵喵與圍圍相愛16年，兩人為愛收養女嬰肉肉，但因同志身分不得不透過訴訟成為全台首個同志雙親收養家庭，回憶過程，「如果可以，我們不想當第一」，一句話道盡苦澀。

台灣同婚專法2019年立法，讓同志可以辦理結婚登記，但同時擁有配偶和小孩是個難圓的夢想，依照法律規定，同志只能收養配偶的親生子女，沒辦法共同收養，而單身收養的同志若結婚，其配偶及孩子則是法律上的陌生人、無法建立親子關係，讓孩子面臨被迫單親的處境。

喵喵與圍圍就是一個面臨這樣困境的同志家庭，兩人大學時相遇、相戀16年，因為擔任輔導老師、接觸許多在育幼院的孩子，原夢想要開育幼院，但考量育幼院流動性高、可能造成孩子複雜性創傷，最後決定投入收養行列。

圍圍表示，他和喵喵一起走過收養的初談、收養準備課程、評估、審查、媒親、共同生活、親職諮詢、無以計數的家訪、法院送件、開庭到裁定，兩人明明是一起經歷這個過程，但最後只有一人能擁有肉肉的親權，後續又一起經歷第2次法院送件、社工評估到開庭裁定，「這一路我們走了5年」。

「我們因為愛孩子，希望孩子有雙親的保護，所以我們一直努力到現在，為了給孩子法律上完整的保護，所以我們在這裡。」圍圍無奈說：「如果沒有歧視，我們就是一個平凡上班上課、下班下課又能聚在一起的家庭，不用站在這裡。」

兩個人今天到台北市信義戶政事務所成功登記拿到身分證明之後，喵喵感動地說，「這一刻終於等到了」，如今他再也不用擔心什麼文件可以簽、什麼不能簽。

不過，喵喵也提到，台灣社會對於兩個爸爸收養小孩仍不是太友善，屢屢會遇到有人質疑「你會包尿布、會泡奶嗎？」等，像是百貨公司女生廁所就有尿布台，但男生廁所卻沒有，「以前換尿布還需要請女性友人幫忙」。

喵喵苦笑，也許就是因為這些社會壓力，所以自己反而會更努力去學習、證明自己可以做到這些事情。

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喵喵透露，今天出門前對肉肉說要去登記，告訴她要成為法律上的爸爸了，肉肉給出的反應是「你本來就是我爸爸啊」，讓他非常感慨，「小孩都知道，為什麼大人都不懂？」

為了給小朋友最好的保障，喵喵與圍圍為愛投入法律訴訟戰，雖然效力僅止於個案，但兩人仍盼望自己案例可以幫助其他同志家庭。對於成為全台首個同志雙親收養家庭，圍圍說，「我們沒有想當第一」，希望所有同志家庭都可以被平等對待。（編輯：管中維）1110113