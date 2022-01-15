新航2/18暫停台北－洛杉磯 增台北－新加坡航班

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）新加坡航空去年8月25日復飛停航13年的台北往返洛杉磯航線，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅客量難提升，2月18日起暫停台北－洛杉磯，但增加台北－新加坡航班。

根據新航台灣分公司今天提供資料，新航將自2022年2月18日起暫停台北與洛杉磯間航班。最後一個去程航班為SQ36於2月16日自新加坡飛往台北後前往洛杉磯，回程為SQ35於2月16日自洛杉磯起飛，2月18日抵達台北後前往新加坡。

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另2月18日起，新航將於每週三、五及日增加往返台北與新加坡的SQ878及SQ879航班，加入目前每週一、二、四及六營運的台北－新加坡航班，新航可提供每天一航班往返台北與新加坡。

新航認為，台灣仍是新航集團重要市場，暫停台北－洛杉磯客運航班期間，仍可能不定期以客機載貨方式，營運台北－洛杉磯航線，確保繼續建構航網，服務台灣市場，未來也將在疫情更趨緩後，再評估重啟台北－洛杉磯航線時間。（編輯：方沛清）1110115