未來一週偏濕涼 17日晚間低溫探14度

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氣象局16日表示，未來一週偏濕涼，明晚至18日清晨最冷，預估各地低溫約攝氏14至16度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，未來一週偏濕涼，明晚至18日清晨最冷，預估各地低溫約攝氏14至16度；降雨方面也是明天及18日水氣最多，北部、東半部整天有短暫雨，中南部則是局部短暫雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天起鋒面通過加上東北季風開始增強，一直到20日都會受東北季風影響，21、22日才會減緩，但23日又有一波鋒面通過，整體來說，未來一週都是偏濕涼的天氣。

趙竑指出，預計最低溫約在明天晚間至18日清晨，各地低溫在14至16度左右，部分地區可能更低；冷空氣影響主要是高溫下降，預估北部、東北部高溫落在16至19度，中部、花蓮約20至22度，南部、台東則是23至26度。

趙竑表示，雖然21、22日東北季風稍減弱，但由於水氣仍偏多，因此氣溫回升幅度不大，各地約增加1、2度，感受上仍是偏濕涼。

降雨部分，趙竑指出，未來一週都受到華南雲雨區東移影響，水氣最多是明天及18日，北部、東半部整天有短暫雨，中南部則是局部短暫雨；19、20日水氣稍減，東半部仍有不定時短暫雨，北部、中南部山區則是局部短暫雨。

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趙竑指出，21、22日水氣又變多，北部、東半部整天有短暫雨，中部平地會有降雨，南部山區也可能降雨；23日鋒面通過，降雨區域仍以北部、東半部為主，中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

趙竑提醒，今天起台灣附近風力開始增強，明天下午之後，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：張雅淨）1110116