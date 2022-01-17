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冷空氣18日威力強北部白天16度 19日前玉山有降雪機會

2022/1/17 17:22（1/17 21:16 更新）
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氣象局表示，18日是近期冷空氣最強的一天，預估北部、東北部低溫約攝氏15度。（中央社檔案照片）
氣象局表示，18日是近期冷空氣最強的一天，預估北部、東北部低溫約攝氏15度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天表示，明天是近期冷空氣最強的一天，預估北部、東北部低溫約攝氏15度，另外受到華南雲雨區東移影響，東北部、基隆北海岸可能有大雨發生；3000公尺以上的高山不排除有機會降雪。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天因東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東半部易有短暫雨，中南部局部短暫雨；東北部、基隆北海岸有大雨發生可能。

林定宜指出，明天是冷空氣最強的一天，預估西半部、東北部低溫約15、16度，東部、東南部17至19度；高溫部分，北部、東北部高溫約16、17度，中部、東南部20至24度，南部27度。

林定宜提到，19日之前若水氣和溫度能配合，不排除3000公尺以上的高山會降雪；一般而言，高山地區也容易出現下霰、結霜的現象。

林定宜說，預估19日至22日高溫逐漸緩慢回升，但低溫部分變化不大；降雨部分，19、20日水氣稍減，降雨以北部、東北部、中南部山區為主；21、22日東北季風減弱，中部以北、東半部易有短暫雨。

林定宜提醒，21、22日中南部地區因水氣減少，容易有輻射冷卻，低溫會再降個1、2度，日夜溫差可能會再擴大；另外，因為氣溫回升，中南部清晨易有霧或低雲。

林定宜表示，預計23日另一波鋒面接近，水氣增多，24日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部又再轉濕涼，易有短暫雨。（編輯：陳仁華）1110117

氣象局表示，本週受到華南雨區東移影響，再加上東北季風帶來涼冷空氣， 北部、東半部容易下雨。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
氣象局表示，本週受到華南雨區東移影響，再加上東北季風帶來涼冷空氣， 北部、東半部容易下雨。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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