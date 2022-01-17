蓋被子喝薑湯可抗新冠病毒？ 事實查核中心：錯誤

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）疫情指揮中心今天宣布新增17例本土確診個案，疫情群聚持續，網路現在也盛傳許多防疫假訊息，就有傳聞說喝熱水、薑湯能抵抗病毒感染，事實查核中心求證專家強調，以上作法皆無證據可消除病毒。

事實查核中心在官網指出，近期通訊軟體、社群平台流傳訊息指稱：「同學的親外甥，在深圳醫院工作…他剛剛來電要我轉告所有的親戚朋友，感染新冠病毒是乾咳無流鼻涕…」

內容更提及：「新冠病毒在26至27度的環境下就會被殺死，所以要多飲用熱水…如果有發高燒的症狀，就蓋被子，喝薑湯，讓體內的熱能提高，抵抗病毒感染…」等。

事實查核中心詢問亞東醫院感染科主任楊家瑞、陽明大學附設醫院感染科醫生黃士澤求證，他們表示許多呼吸道疾病的症狀都很類似，無法單靠症狀表現判斷是否受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染。民眾若出現疑似症狀，仍需透過篩檢，才能確認是否確診新冠肺炎。

至於喝熱水是否有效預防病毒，黃士澤告訴事實查核中心，人喝熱水一般只能喝到攝氏40到50度，且再怎麼喝熱水，人類體溫仍會保持在攝氏36到37度，並不會因為喝熱水而改變體溫，人體也不可能長期處在高溫環境中。

此外，黃士澤表示，COVID-19病毒感染一般是經由呼吸道黏膜，但喝水是進入腸胃道，這與呼吸道黏膜沒有關係。喝熱水對於預防病毒沒有作用。因此傳言指稱「在溫度26-27度的環境下就會被殺死」並不正確。

而「吃薑是否能治療、預防新冠病毒感染」，林口長庚中醫部主任陳俊良則回應，生薑能提升免疫力，但僅為食材，只能達到保健預防作用，並沒有證據證明能消除COVID-19病毒。

關於針對「病毒在喉嚨停4天」、以溫水加鹽巴、茶、醋漱口是否能消除新冠病毒，台大醫院感染科主治醫師謝思民則指出，「冠狀病毒在抵達肺部前會在喉嚨停4天」並沒有任何科學根據。用鹽水、茶、醋漱口，對已經侵入呼吸道細胞的病毒，完全沒有清除作用。

綜合以上採訪，事實中心表示，這項傳言是「錯誤」的訊息，且內容在2020年就已分別流傳過，這回是以組合形式重新流傳，請民眾勿採信。（編輯：屈享平）1110117