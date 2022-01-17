台南購物節抽大獎加碼 2間新屋得主3/12揭曉

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台南市政府經濟發展局17日在安南區九份子重劃區召開台南購物節抽獎加碼第2間新屋記者會，台南市長黃偉哲（右2）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市政府舉辦台南購物節發票登錄抽獎活動，今天宣布加碼第2間新屋為大獎，預計於3月12日抽出這2間房屋幸運得獎者，呼籲民眾在3月5日的登錄期限前上網登錄購物發票。

台南市政府經濟發展局上午在安南區九份子重劃區召開宣布第2間新屋加碼抽獎記者會，由台南市長黃偉哲、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨共同「開箱」新房。

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黃偉哲致詞表示，第2間抽獎屋座落在九份子低碳生態示範重劃區內，為總價超過新台幣880萬元、地坪31.6坪的2房格局新成屋，預定於3月完工，目前台南購物節活動發票登錄金額已超過84億元，呼籲民眾把握機會到台南消費，就有機會成為新屋主。

經濟發展局長陳凱凌表示，台南購物節發票登錄截止日為3月5日，只要期限前在台南市內任一家商店單筆消費滿100元，就可憑發票在台南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最高有500組序號，2間全新美屋大獎預定於3月12日抽出得獎者。（編輯：陳仁華）1110117