推動台鐵改革 王國材：公司化條例立院下會期送審

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部今天舉行新春記者會，交通部長王國材表示，台鐵改革是交通部現階段最重要的工作，其中公司化條例預計立法院下個會期送審，目前也會鼓勵台鐵採取重賞、重罰。

王國材去年4月上任時提到的八點重要施政方向，第1項就是台鐵改革。

王國材說，台鐵是134年的老公司，扮演環島運輸的重要角色，這幾年因車輛太老舊，老師傅無法將經驗傳承給新進人員，台鐵面臨經營困境，民國107年的普悠瑪事故及去年的太魯閣事故震驚社會，台鐵必須全面改革，也是交通部現階段最重要的工作。

王國材表示，普悠瑪與太魯閣事故後，督導台鐵強化工地監督管理、風險路段改善、軌道改善及增加軌道養護能量。

王國材說，推動台鐵改革今年有4個努力的重點，包括：推動公司化條例、推動鐵路法完成修法，另採用航空業安全管理制度，包括啟動第三方評鑑及投入鐵路檢查員。

王國材也說，他正與台鐵工會15個工會討論，工會關心不只組織改革，還提出不少建議，公司化條例原本立法院上會期就要送審，現在與工會還需要討論並溝通說明，目標是立法院下會期送審。

王國材在記者會前接受媒體聯訪也提到，鼓勵台鐵採取重賞、重罰，在安全部分若員工有正面作為時可重賞，若沒有依標準作業流程時應重罰。（編輯：陳仁華）1110118