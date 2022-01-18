桃園增12例確診 仁寶電腦將進行PCR二採

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園今天新增12例本土確診，皆為隔離期間確診；針對仁寶電腦染疫案，全數員工明天開始會進行PCR的二採，後續還會進行2次快篩和環境清消。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增17例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。桃園市政府表示，其中有12例在桃園市，與桃園機場群聚案衍生的金嗓歌友會、聯邦銀行健行分行、西堤牛排中壢中山店染疫案相關。

鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，這12名個案都是隔離期間確診，1例是金嗓歌友會社區足跡相關，6例是聯邦銀行行員及行員家人，5例是西堤餐廳顧客及衍生的職場。

鄭文燦表示，金嗓歌友會這名個案（案18064）不是會員，而是與先前確診個案（案17369）的足跡相關，在第2輪追蹤時，發現案17369在1月4日去過大溪區員樹林某舞蹈班，匡列隔離後，案18064在隔離期滿前採檢確診，CT值37.2。

鄭文燦表示，聯邦銀行行員（案18054至案18058）及行員家人（案18059）部分，行員在檢疫所二採確診，但市府在行員一採陰性的時候，為了預防，仍把他們的家人居家隔離5天，也因此採檢出案18059；類似這種案子，衍生出來的預防性隔離，將改為14天。

鄭文燦表示，西堤餐廳部分，有1例顧客（案18066）是在1月7日用餐、檢疫所二採確診，他的家人已在先前確診；另外3例顧客（案18051至案18053）是一家三口在1月9日用餐，隔離期間確診；另外1例（案18065），是先前確診個案的職場相關、隔離採檢確診。

鄭文燦表示，染疫案的確診者中，有一名孩子唸信義國小，另一名孩子念華盛頓幼兒園，初步調查，孩子在隔離前有短暫的幼兒園活動足跡，這2所學校目前正在擴大採檢、將停課至1月31日。

鄭文燦也說，先前確診的個案（案17976）衍生足跡，包括內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校，附近居民，昨天晚上全數召回採檢，隔離79人，採檢2217人，目前皆為陰性；上述3校會停課到1月30日。

鄭文燦說，針對仁寶電腦染疫案部分，他今天已和桃園機場前進指揮所指揮官王必勝等前往視察，仁寶電腦全數約1559名員工明天開始會進行PCR的二採，還要進行2次快篩和環境清消。

鄭文燦也說，先前中壢家商某學生的媽媽，在社區採檢站確診，經二採確定陰性，以及一名車禍被送至醫院、入院前採檢確診，這2例中央都判定為舊案。（編輯：方沛清）1110118