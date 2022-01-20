更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

西半部陽光露臉水氣愈晚愈多 東北部、基隆北海岸整天陰雨

2022/1/20 08:32（1/20 08:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局表示，20日北部及東北部天氣涼，愈晚水氣愈多。（中央社檔案照片）
氣象局表示，20日北部及東北部天氣涼，愈晚水氣愈多。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）氣象局表示，今天仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；隨著南方雲系北移，愈晚水氣逐漸增多。迎風面東半部地區短暫雨，基隆北海岸、東北部地區降雨仍較明顯，一整天陰雨情況多。

中央氣象局指出，白天高溫方面，北台灣及花蓮預估為攝氏17至21度，中南部及台東為24至27度；白天天氣與昨天類似，西半部可見陽光，但隨著南方雲系北移，愈晚水氣逐漸增多。

降雨方面，迎風面東半部地區維持短暫雨的天氣，甚至在基隆北海岸、東北部地區降雨還是比較明顯，一整天陰雨的情況多，其他地方白天大多為多雲到晴，雲量較少，不過傍晚左右水氣增多，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地可能也會飄雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，氣象局指出，清晨雲林至台南有低雲或霧影響能見度，請民眾注意行車安全；東北風偏強，清晨台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

上午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業也請注意寒害。（編輯：管中維）1110120

延伸閱讀
21日起中部以北防劇烈降雨 低溫探14度機車族防寒護心 車速放慢頭頸四肢要保暖反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱東北季風逐漸減弱 各地氣溫稍上升跨年北部東部濕涼 中南部日夜溫差大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族