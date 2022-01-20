西半部陽光露臉水氣愈晚愈多 東北部、基隆北海岸整天陰雨

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（中央社台北20日電）氣象局表示，今天仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；隨著南方雲系北移，愈晚水氣逐漸增多。迎風面東半部地區短暫雨，基隆北海岸、東北部地區降雨仍較明顯，一整天陰雨情況多。

中央氣象局指出，白天高溫方面，北台灣及花蓮預估為攝氏17至21度，中南部及台東為24至27度；白天天氣與昨天類似，西半部可見陽光，但隨著南方雲系北移，愈晚水氣逐漸增多。

降雨方面，迎風面東半部地區維持短暫雨的天氣，甚至在基隆北海岸、東北部地區降雨還是比較明顯，一整天陰雨的情況多，其他地方白天大多為多雲到晴，雲量較少，不過傍晚左右水氣增多，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地可能也會飄雨。

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另外，氣象局指出，清晨雲林至台南有低雲或霧影響能見度，請民眾注意行車安全；東北風偏強，清晨台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

上午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業也請注意寒害。（編輯：管中維）1110120