21日起中部以北防劇烈降雨 低溫探14度

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，明天宜蘭、基隆北海岸防局部大雨；21、22日南方雲系北移，中部以北、東半部可能有較劇烈降雨；23日鋒面通過，24日起東北季風再增強，基本上北部持續呈現濕涼的天氣。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，明天天氣沒有太大變化，東北季風影響，北部、東半部仍有短暫雨，主要集中在宜蘭及基隆北海岸，可能會有局部大雨發生的機會；西半部稍轉好，沒有下雨的空檔時間多一點，中南部平地降雨零星，雲量多。

官欣平提到，明天晚間起水氣逐漸增加，21 、22日南方雲系北移，天氣轉差，中部以北、東半部、恆春半島易有短暫陣雨，可能會有較劇烈的降雨情形發生；南部地區是局部短暫陣雨；基隆北海岸、宜蘭仍可能有局部大雨發生。

官欣平說，預估21、22日東北季風減弱，主要在北台灣高溫會稍微回升，約達攝氏23度左右；但夜間清晨低溫並沒有太大變化，預估仍然在14至16度間，部分地區可能會稍低一些；南台灣基本上氣溫變化不大。

官欣平指出，預計23日鋒面通過，北部、東半部、中部及南部山區會有局部短暫雨；24日東北季風增強、25、26日持續影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，中南部則是多雨到晴，氣溫方面，中部以北高溫約20度上下，低溫則是14至16度間。

官欣平提醒，預計21、22日夜晚清晨中南部地區易有霧或低雲，另外在23日鋒面通過之前，西半部地區清晨也容易有霧，影響能見度。

官欣平表示，今天由於高山氣溫未達降雪標準，玉山也在攝氏零度以上，因此未發生降雪；目前資料觀察在23日若水氣、溫度能夠配合，3500公尺以上高山（如玉山）還是有機會下雪，但機會相對較低。（編輯：陳政偉）1110119