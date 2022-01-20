家樂福搶800億黑金商機 推自有品牌咖啡

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相中台灣咖啡市場商機，量販龍頭家樂福20日宣布推出自有品牌inLove Cafe，以永續為核心理念，使用100%雨林豆，目前已在全台17家量販、248間超市開賣。中央社記者張新偉攝 111年1月20日

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）相中台灣咖啡市場高達800億元商機，量販龍頭家樂福今天宣布搶占黑金市場，推出自有品牌inLove Café，以永續為核心理念，使用100%雨林豆；目前已在全台17家量販、248間超市開賣，預計今年在全台317間門市販售。

台灣人愛喝咖啡，也帶動整體市場規模達新台幣800億元，除了星巴克、路易莎、cama等連鎖咖啡店外，統一超商、全家便利商店早就占有一席之地，繼全聯也加入咖啡市場後，家樂福也磨刀霍霍，今天宣布推出自有品牌inLove Café。

家樂福表示，inLove Café訴求愛咖啡、愛地球、愛永續、愛自己」四大理念，呼應食物轉型，以「永續」為核心，全面使用100%雨林咖啡豆、無添加及在地原料烘焙製品，並在店內設立休憩區，要讓消費者品嚐一杯愛護雨林的永續咖啡。

家樂福指出，在推出新品牌前，去年雙11連假進行試賣，創下單店銷售量超過千杯、全台破5萬杯的成績。

根據家樂福資訊，目前在17家量販、248間超市販售咖啡，預計今年在全台68家量販、249間超市都會開賣。（編輯：林淑媛）1110120