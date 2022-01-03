販售非籠飼蛋踏出第一步 家樂福宣布續推乳牛動物福利

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致力推廣非籠飼蛋的家樂福3日宣布，將進一步推動乳牛動物福利，自2025年起，單一乳源專區只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳。台灣家樂福總經理王俊超（左2）、農委會主委陳吉仲（左1）出席記者會。中央社記者曾智怡攝 111年1月3日

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（中央社記者曾智怡台北3日電）近年致力推廣動物福利雞蛋的家樂福今天宣布，將進一步推動乳牛動物福利，並逐步落實自有品牌雞、豬肉屠宰端的動物福利稽核；自2025年起，單一乳源專區只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳。

台灣家樂福自2018年提出非籠飼雞蛋承諾後，經歷2次申請，以「2025年將不再銷售任何一顆來自殘虐母雞身心健康的格子籠雞蛋」，獲長期關注經濟動物福利的世界農場動物福利協會（CIWF）頒發的金蛋獎（Good Egg Award），預定今年6月赴倫敦領獎。

家樂福說明，由CIWF審查頒發的金蛋獎堪稱是經濟動物福利的奧斯卡，企業不僅需持續推廣非籠飼雞蛋，並要有具體銷售成績，更要針對推動廢除格子籠蛋雞飼養，制定政策及具體落實的期程。

家樂福今天舉行記者會分享獲獎消息，並宣布未來動物福利政策計畫，台灣家樂福總經理王俊超、農委會主委陳吉仲出席。

王俊超致詞時表示，家樂福自2018年開始執行食物轉型計畫至今，最困難、卻也最有成就之處就是非籠飼蛋，從內部員工思維轉化、賣場員工支持開始，一路上非籠飼雞蛋營業額從2、5%，成長至20%，更影響其他通路加入販售非籠飼雞蛋，達到拋磚引玉效果。

王俊超強調，「這顆蛋只是開端」， 接下來將努力推動乳牛動物福利，推廣通過「動物福利標章」的鮮乳；此外，自有品牌的雞肉與豬肉等，也將逐步落實飼養及屠宰的動物福利政策，是台灣唯一正式對外具體宣告動物福利的通路，期許促進台灣畜牧產業超前部署、跟上國際標準。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真補充，今年家樂福將完成自有品牌雞肉及豬肉屠宰端的動物福利稽核，並在2023年完成屠宰場動物福利改善作業。2025年起，家樂福單一乳源專區將只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳。

蘇小真說，2025年家樂福店內將只販售非籠飼雞蛋；另外，在2028年前，自有品牌食品產品原料也將全部改為非籠飼雞蛋。（編輯：潘羿菁）1110103