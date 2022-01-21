一卡通「咒術迴戰」場景組 26日超商、網購買得到

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一卡通推人氣動漫「咒術迴戰」角色場景組，26日起在超商、網購平台都可以買的到。（一卡通公司提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月21日

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（中央社記者曾以寧、李卉婷高雄21日電）一卡通公司獲香港代理商官方授權，將人氣動漫「咒術迴戰」5位主角，以半透明厚卡吊飾設計，結合一卡通功能，26日起在超商、網購平台都可以買得到。

一卡通公司今天發布新聞稿指出，為滿足廣大「咒術迴戰」動漫迷，獲得香港羚邦代理商正式官方授權，規劃「咒術迴戰一卡通場景組」，包含「虎杖悠仁」、「伏黑 惠」、「釘崎 野薔薇」、「五條 悟」及「兩面宿儺」等5位最有人氣角色。

卡體採半透明厚卡設計，各角色深植人心經典動作，拆解後可組成吊飾，吊掛在包包或當作鑰匙圈，讓咒術迷隨時可帶著喜愛角色出門一起消費搭車。

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新聞稿指出，場景組26日起，可於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、一卡通台北服務中心，以及高雄捷運商品館等實體通路購買；也可於momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮超市、東森購物、森森購物等一卡通電商平台訂購，每款入手價只要新台幣200元。

依新聞稿資料，日本漫畫家芥見下下的作品「咒術迴戰」，描述因人類怨念產生咒靈的世界，2018年連載至今單行本已發行超過6000萬本，動畫播放後人氣更是高漲。咒術迷非常期待的「劇場版 咒術迴戰0」，去年12月24日在日本上映票房更是亮眼，上映24天票房高達85.7億日圓，台灣將在2月24日上映。（編輯：孫承武）1110121