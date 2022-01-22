更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情18/300

陳時中：3個案疑偽陽、檢體污染 可能取消案號

2022/1/22 15:03（1/22 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中22日表示，根據最新採檢結果，有3例確診個案因偽陽性、檢體污染等原因，可能取消案號。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心指揮官陳時中22日表示，根據最新採檢結果，有3例確診個案因偽陽性、檢體污染等原因，可能取消案號。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，根據最新採檢結果，有3例確診個案因偽陽性、檢體污染等原因，可能取消案號，也確定疫情並沒有延燒至東吳校區。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，也傳出部分感染源不明個案，但經反覆採檢及血清抗體檢驗，有部分可望取消案號。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，先前西堤餐廳確診者（案18116）衍生出的東吳大學同進修班確診者（案18182），因確診時CT值高，經反覆採檢，原檢體複驗陰性、2採陰性、N抗體也是陰性，確定先前是偽陽性。

陳時中說，因應採檢結果，將取消18182案號，也確定案18116沒有把疫情帶到東吳大學造成擴散。

另有部分疑因檢體污染造成誤判，陳時中說，包括昨天桃園因探病、陪病時採檢確診的個案（案18183），1採時CT值高達37.1，經2採確定陰性，將等待血清抗體結果再做判定。

陳時中指出，另有1名部桃機車行老闆（案17970），日前因車禍就醫採檢確診，但經2、3、4採檢都陰性，正在檢驗2採的血清抗體，若N抗體為陰性，可能取消案號。（編輯：黃世雅）1110122

延伸閱讀
本土疫情至少增2人確診 陳時中下午說明桃園電子廠、北市聯醫群聚匡列採撿 陳時中下午說明防疫旅館群聚頻傳 有風險房間將匡列不讓旅客入住
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀