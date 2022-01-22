陳時中：3個案疑偽陽、檢體污染 可能取消案號

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指揮中心指揮官陳時中22日表示，根據最新採檢結果，有3例確診個案因偽陽性、檢體污染等原因，可能取消案號。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，根據最新採檢結果，有3例確診個案因偽陽性、檢體污染等原因，可能取消案號，也確定疫情並沒有延燒至東吳校區。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，也傳出部分感染源不明個案，但經反覆採檢及血清抗體檢驗，有部分可望取消案號。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，先前西堤餐廳確診者（案18116）衍生出的東吳大學同進修班確診者（案18182），因確診時CT值高，經反覆採檢，原檢體複驗陰性、2採陰性、N抗體也是陰性，確定先前是偽陽性。

陳時中說，因應採檢結果，將取消18182案號，也確定案18116沒有把疫情帶到東吳大學造成擴散。

另有部分疑因檢體污染造成誤判，陳時中說，包括昨天桃園因探病、陪病時採檢確診的個案（案18183），1採時CT值高達37.1，經2採確定陰性，將等待血清抗體結果再做判定。

陳時中指出，另有1名部桃機車行老闆（案17970），日前因車禍就醫採檢確診，但經2、3、4採檢都陰性，正在檢驗2採的血清抗體，若N抗體為陰性，可能取消案號。（編輯：黃世雅）1110122