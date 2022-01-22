防堵疫情 港務公司中島商港區成立緊急應變中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄22日電）因應高雄港船舶維修人員登船維修染疫，台灣港務公司今天在中島商港區34號碼頭成立緊急應變中心。交通部常次祁文中一早南下坐鎮，提出加強登船人員防護設備等5點指示。

緊急應變中心設在中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，祁文中一早與台灣港務股份有限公司董事長李賢義、航港局長葉協隆進駐應變中心，視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

李賢義表示，港務公司已就1月10日至19日進出中島人員，逐一電話通知前來採檢，並於今天中午1時全數完成通知。港務公司除配合高巿府完成設置港區篩檢站擴大篩檢，並加強清消作業。

高雄港務分公司今天新聞稿表示，祁文中提出5點指示，要求航港局、港務公司對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰；未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。

加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描1922 QR code留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。

持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大。

通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。（編輯：孫承武）1110122