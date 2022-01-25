疫情影響 交通部近60億再紓困補貼航空及海運業

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，交通部再以新台幣近60億元特別預算，持續對航空及海運相關產業提供紓困補貼，時間至6月30日。

交通部昨天公告新修正的「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第8條、第12條。

交通部航政司副司長韓振華接受中央社記者訪問表示，這次針對仍受疫情影響的航空及海運相關業者給予補貼，費用近60億元，特別預算支應，並將滾動檢討。

根據交通部公告補貼的航空產業，包括：國籍及非國籍民用航空運輸業、普通航空業、航空站地勤業、空廚業、航空站內商業服務設施業。

交通部說，對航空相關產業的補貼，主要是依客運量減少幅度、航班起降減少架次，補貼降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費、權利金等。

另針對桃園國際機場及台北、台中、高雄航空站國際航廈內受疫情影響營運艱困的商業服務設施業者，補貼員工薪資，額度以每名員工經常性薪資的40%計算，且每名員工每月薪資補貼額度以新台幣2萬元為上限，另補貼業者於航空站內負擔的公共服務設施清潔、維護費。

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補貼海運業的對象，主要是小三通相關業者，包括餐飲賣店、免稅商店、一般商店、自動販賣機、商業廣告、金融保險櫃台、電訊服務及其他提供旅客具商業性質服務者），給予全額場地租金補貼，並補貼專職服務兩岸海運小三通旅客銷售、配送及相關輔助作業員工薪資，以每名員工經常性薪資40%計算。

另兩岸海運直航固定客運航線與兩岸海運小三通固定客運航線，因配合政府政策仍停航，繼續補貼業者碼頭碇泊費、垃圾清理費、船員最低月薪資等。（編輯：管中維）1110125