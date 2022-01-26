鴻佰科技新竹廠員工確診案 二採1261人全陰性

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新竹縣政府26日表示，桃園案18514除匡列採檢50人均陰性外，大安醫院派醫護前進尖石鄉後山秀巒村，多點巡迴替社區民眾篩檢，共採檢341人也均陰性。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣政府今天表示，針對鴻佰科技新竹廠員工確診事件，除日前一採均陰性外，持續為廠內員工及移工二次核酸檢測PCR，共1261人全數陰性。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，鴻佰科技新竹廠員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），日前一採均陰性外，台北榮民總醫院新竹分院及仁慈醫院醫護，再為廠內員工及移工進行二次PCR，鴻佰員工565人及移工宿舍696人，共1261人二採也全數陰性。

縣府表示，桃園確診者案18514在新竹縣有竹北、尖石2處足跡，新竹縣衛生局疫調後匡列居家隔離48人，自主健康管理1人及自我健康監測1人，共50人，PCR採檢結果均陰性；大安醫院醫護前進尖石鄉後山秀巒村，多點巡迴替社區民眾篩檢，共採檢341人也均陰性。

考量疫情，新竹縣政府與新竹縣議會取消新春團拜，並依據中央流行疫情指揮中心規定，民選公職人員及政府官員春節期間不要到宗教場所跑攤，新竹縣長楊文科往年春節期間到廟宇發紅包活動也宣布取消。（編輯：戴光育）1110126