桃園公布疫調足跡 曾赴菜市場、健身房等29處

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市府今天中午公布社區型個案14處疫調足跡，及遠雄自貿港相關個案15處足跡，包含超商、菜市場、私立補習班、市立圖書館、大潤發、好市多Costco、健身房及搭乘亞通客運等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情持續，桃園市政府中午公布社區相關個案18551、18552、18555、18556、18572、18614、18615、18631、18632、18636，以及遠雄自由貿易港區相關個案足跡。

桃市府表示，社區相關個案曾在1月15日至24日，去過7-11新德鴻門市、全聯八德大湳門市、全家桃園後站店、全家八德廣豐店、7-11金學門市、龍潭區公有零售市場、私立群倫補習班、桃園市立圖書館八德分館。

以及八德公有零售市場、全聯八德興豐門市、全聯平鎮中豐門市、大潤發八德店、MD髮客、麥町吐司工房蘆竹南崁店等14處。

桃市府表示，遠雄自貿港相關個案，曾在1月17日至23日去過好市多Costco桃園南崁店、World Gym桃園南崁店、全聯中壢福州門市、南崁菜市場、7-11遠雄門市、全聯龜山大同門市、萊爾富桃縣桃錦店、全家蘆竹南亞店。

以及宏門有限公司、57商店、星巴克大園門市、大園海港餐廳、萊爾富龜山同福店、TGI FRIDAYS星期五美式餐廳台茂餐廳，以及搭乘亞通客運703路線等15處。

桃市府表示，上述公共場所已全數完成清消，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：方沛清）1110127

桃園市府27日遠雄自貿港相關個案15處足跡。（桃園市政府提供）