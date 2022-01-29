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春節連假首日國道5路段易塞 南向用路人下午出發

2022/1/29 09:50（1/29 10:10 更新）
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高公局預判29日上午國道5路段易塞。（中央社檔案照片）
高公局預判29日上午國道5路段易塞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）今天是春節連假第1天，高公局預判上午壅塞路段出現在國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天凌晨0時到5時平均交通量為4.4百萬車公里，約為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.3倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

目前全國道路況都正常，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里。

昨天全日交通量為101.3百萬車公里，約為年平均平日 （88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，約為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.1倍，昨天西部國道路網於下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖雙向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。

高公局表示，今天相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，提醒用路人注意。

由於今天各地天氣不穩定，高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意前方路況並保持安全距離，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國 3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：管中維）1110129

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