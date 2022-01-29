王國材視察國道疏運 建議用路人善用西濱

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）今天是春節連假首日，交通部長王國材上午前往高公局北區交通控制中心視察國道疏運。他說，交通路況良好，建議用路人善用西濱快速道路，可當成幸福的休閒公路，愉快返鄉。

王國材在高速公路局長趙興華陪同下，瞭解國道疏運整備情形，同時慰勉執勤作業人員辛勞。王國材稍後接受媒體訪問時表示，目前交通狀況良好，昨天車況交通量比起去年同期減少3%；今天連假首日截至上午10時，交通量較去年同期減少9%，相當順暢。

王國材表示，這可能是因為今年在除夕（1月31日）之前還有3天，分散了返鄉人，再加上今年國道包括國1桃園增設匝道、楊梅休息站新建工程、彰化員林增設輔助車道；國3增設高原交流道；國4潭子路段通車等建置都已經完工，用路狀況順暢。

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目前高公局預估初一（2月1日）到初三（2月3日）南下，初三到初五（2月5日）北上交通狀況比較差，王國材建議，一是隨時要看公務公路局1968 APP，隨時掌握車潮；二是善用西濱快速道路，「西濱快速道路經過包括廟宇、濕地跟漁港，可以當成幸福的休閒公路來看，用比較輕鬆的方式回家返鄉」。

王國材也表示，高速公路上如有事故處理要加快效率，很快排除，不要佔用車道，「我希望把這個當成最重要的部分，盡量盡速處理車禍之後的爭議，不要佔用太多用路人時間」。（編輯：管中維）1110129