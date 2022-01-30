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沉浸式感官體驗 海生館、XPARK互別苗頭

2022/1/30 14:26
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（中央社記者余曉涵台北30日電）屏東海生館1月11日起推出「極境漫遊66.5度」互動展示，讓民眾1秒置身雪白的極地世界；桃園的XPARK則將室內展區化身為故事書，都訴求沉浸互動體驗，寓教於樂又激發想像力。

今年農曆春節有9天假期，水族館、海洋世界是熱門的旅遊地點，屏東海生館更新極地水域虛擬展示內容，從1月11日正式推出「極境漫遊66.5度」互動展示。

展示內容讓遊客從投射動態光雕影像的巨大冰岩入口，進入極光隧道，看到低溫凍感的冰晶，彷彿跨越了經緯抵達緯度66.5度以上，1秒置身極地，3D動畫投影的洞穴窺探遙遠遼闊的白色世界，感受極光之美。

展區中的冰岩場景結合沉浸式環景互動投影，讓遊客見到各式陸地與水中的南北極生物，包含極地霸主北極熊腳印以及俏皮探出頭的南極企鵝。南北極區說明看板除了延伸投影畫面外，亦增設感測設備，只要觸控互動螢幕上的生物圖示，即可進一步認識南北極生物。

海生館活動「迷你解說員」及「魚你同行後場探秘活動-台灣水域館」1月登場，「魚你同行後場探秘活動-台灣水域館」也在官網開放訂購。

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桃園的XPARK則在6月底前推出「Xbook～流向我們的物語～」，將除戶外區以外共10個展區、15個內容化身為一本故事書，讓旅客彷彿身歷其境般閱讀一本故事書，與真實的生物們相遇、感受著生命的新奇、快樂地學習並激發想像力。

XPARK說，故事分為前編、後編共4章構成，前編「進化與多樣性」裡，以線條勾勒出「生命的演化與多樣性、及其變遷」等富含知識內容的世界觀，在後編「想像力的創造」裡，以多彩鮮豔的藝術風格呈現「人類持有的想像力、創造多樣、豐富的未來」等世界觀 。（編輯：陳政偉）1110130

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