高雄9本土1感染源待釐清 最新足跡至早餐店、海產店

（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄市今天新增9例確診個案，其中6人是匡列隔離者，1人曾幫確診者看牙，另1人是確診者同樓鄰居；還有1人從北部到高雄過年確診，感染源待釐清。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會，高雄新增9例確診個案，其中5例與高雄港相關，另3例是宜蘭飯店延伸大寮某幼兒園相關，都在隔離期間發病；且高雄港相關5例中，有3例是匡列隔離期間發病，1例是確診者鄰居、1例是確診者曾前往就醫的牙醫師。

陳其邁說，還有1個確診個案有高雄足跡，但是感染源正在釐清。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，這名10多歲男性，寒假期間足跡都在新北市及北部地區，到高雄過年確診，可傳染期的足跡主要在高雄市，目前已知其曾與一名10日自中國入境、24日解隔離者有接觸，詳細傳染源還在釐清。

潘炤穎並說明其餘確診個案間關係，高雄港相關部分，案18890、18902、18903因密切接觸者確診，已被匡列隔離，隔離第7天採檢確診；案18889是案18775在看牙時的密切接觸者，匡列採檢確診；案18904則跟數名確診者是公寓同樓層鄰居，推測因公共空間使用重疊有環境汙染或接觸風險染疫。

宜蘭飯店衍伸案18749就讀的大寮某幼兒園部分，潘炤穎說，案18882、18891是已確診個案18820的父母；案18883則是18749同班同學。潘炤穎並表示，目前整起群聚同班同學已確診6人，另有1個案是同幼兒園不同班但同樓層幼兒。

陳其邁並說明高雄市各社區篩檢站、呼吸道症狀就診篩檢與診所快篩結果，目前除了旗津社區篩檢站有新增案18904確診，其餘都沒有新增確診，且該個案23、27日進行PCR篩檢都是陰性，應是這幾天發病，可傳染期間都有掌握足跡，旗津地區的風險還是在可控制範圍內。

潘炤穎表示，案18904所居住公寓大樓已依疫調結果，匡列隔離整棟大樓住戶共20人，周邊社區、同街廓居民也都逐戶採檢，目前都是陰性；確診的牙科醫護人員案18889在可傳染期間接觸的就診民眾與醫護人員也都已匡列，目前無陽性個案。

確診者足跡部分，潘炤穎說，返回高雄過年的案18905在25、26日到台中，26日搭乘台鐵自強號175車次到高雄新左營站；27日搭乘公車紅90，曾到高雄大遠百；28日搭高雄捷運巨蛋站到前鎮巨蛋，到漢神巨蛋購物廣場。其餘確診者足跡包含全聯大寮店、家樂福鳳山甲一店、可可快剪桂林店、全家中福店、七賢路禮拜堂、大洋洲海產、OK便利商店府北店等。（編輯：唐聲揚）1110131

（高雄市政府提供）

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