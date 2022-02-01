換匯部署疫後旅遊 專家：先布局歐元日圓再等等

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（中央社記者謝方娪台北1日電）隨全球疫苗覆蓋率提高，民眾期待今年下半年後可逐步恢復國外旅遊，提前換匯部署旅費。專家分析，日圓中長期趨勢偏弱，民眾要換匯還可以等一等，不過歐元下半年可能因升息轉強，民眾可趁此時先布局。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球，因應疫情衝擊，全球已上演兩年的資金盛宴，富邦金首席經濟學家羅瑋指出，原先市場預期美國聯準會（Fed）最快將在今年下半年升息，不過因供應鏈瓶頸未見緩和，需求面卻持續上升，美國聯準會已醞釀提前在3月升息，透過稍微壓抑需求，讓供需失衡情況有時間解決，後續美元也將逐漸走強。

相比之下，日本央行1月18日決策會議仍相當鴿派，市場解讀若未觸及通膨率2%警戒線，日本還不會啟動升息，羅瑋判斷日圓中長期趨勢走弱，但因國際突發事件，如俄羅斯及烏克蘭的緊繃情勢，可能會帶動日圓等避險貨幣需求短暫轉強，預期至農曆年後甚至3月中旬日圓將維持短暫強勢態勢。

不過長期而言日圓走勢將持續偏弱，因此羅瑋建議民眾若想為下半年國外旅遊提前部署，換匯可以再等等，不急於一時；若是對從日本進口原物料及工具機械的廠商而言，則已可陸續把握日圓歷史相對低點期分批換匯。

羅瑋指出，民眾理財配置建議持有美元部位可維持3成比重，另新台幣已經維持2年強勢格局，即使去年美元走強、新台幣更強，此態勢不太可能短時間驟變，因此「持有新台幣並不見得是件壞事」。

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另歐洲央行目前貨幣政策仍維持寬鬆態度，不過市場已開始預期歐洲將在今年下半年提前升息，屆時歐元將可能轉強，羅瑋說，民眾若下半年想赴歐洲旅遊，現在就可以先趁勢布局歐元，趁低點陸續換匯。

在美國啟動升息循環後，台灣央行會同步或是落後升息是市場焦點，羅瑋指出，目前預估美國聯準會3月啟動升息，央行6月動起來的可能性較高，即台灣應會落後美國升息。（編輯：郭無患）1110201