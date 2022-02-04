北市幼兒園群聚案 新增母子居隔期間確診

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（中央社記者蕭博文台北4日電）台北市政府衛生局今天下午召開記者會，專門委員歐佳齡表示，北市新增2例本土案例，為先前因松山區幼兒園案而居家隔離的一對母子於居隔期間確診，因此無社區傳播風險與發病前足跡。

歐佳齡透過視訊記者會表示，今天台北市新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，為案19091及其母親案19097，母親本月2日出現喉嚨痛、發燒等症狀，小孩無症狀，2人一同送醫採檢而確診。

歐佳齡說，小孩即19091的Ct值為25，母親即案19097的Ct值為15，因確診前處居家隔離狀態，因而無社區傳播風險與發病前足跡。

歐佳齡回應媒體提問時表示，這對母子究竟是誰傳染給誰，仍要等相關調查，並與中央討論後再釐清；她說，北市松山區幼兒園共有3名家長在陪同小孩居家隔離後確診，包括案18989、案18887、案19097。

媒體也問到，近日發生多起家長照顧孩童而染疫的事件，未來陪病措施是否調整；歐佳齡說，目前北市共有3名家長確診，但染疫時間點很難釐清，還無法確認是因為照顧而染疫，後續若要調整仍要遵循中央規範。

另一方面，歐佳齡在記者會上表示，2月4日及5日上午9時至下午5時，加開台北市疫苗預約系統提供BNT疫苗追加劑6萬多劑預約，6日發送簡訊通知，7日至9日接種，呼籲民眾踴躍預約。

歐佳齡並呼籲，春節連假步入後半段，民眾若懷疑曾經跟確診者接觸，或有喉嚨痛、流鼻水、頭痛等症狀，可自費購買家用快篩或到社區篩檢站採檢。（編輯：張銘坤）1110204