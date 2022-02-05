因應高雄港人員染疫 交長視察基隆港強化防疫

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）因應近日高雄港港區作業人員染疫，交通部長王國材今天赴基隆港西16號碼頭慰勞春節執勤人員，並視察防疫執行情形，指示全面檢討登船各項防疫措施，要求港區人員落實防疫。

交通部今天發布新聞指出，王國材在交通部航政司長何淑萍、航港局長葉協隆，以及基隆港務分公司總經理高傳凱等人陪同下，前往基隆港視察。

王國材視察時表示，港市關係密切，航港局及港務公司應落實執行各國際商港清潔消毒、加強登船管制、交通船管理及人員進出管制。

為落實交通部的指示，航港局已會同港務公司於基隆港公用碼頭設置5座登船檢查站，所有登船人員都必須經過檢查站的檢查，完成業別身分、防護裝備檢查、實名制登錄後才能登船，下船後也須至檢查站旁的除污區，依據標準作業程序脫卸防護裝備，並以醫療廢棄物標準處理使用過的各項裝備。

王國材視察基隆港西16倉庫檢查站時，特別強調登船人員個人防護裝備穿脫流程、全身消毒、防護清消SOP，應公布在明顯位置以達到提醒效果。

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他還提醒相關人員進出動線分流管控及檢查空間區隔、清潔區與污染區交界處應管制，以免交叉污染，同時要求清潔人員依規定頻率清消及更換掃除清消用具等，以上均應落實、納入查核機制。

最後，王國材叮嚀，必須要能有效掌握港區（登船）人員動態，確保人員在登船前、中、後均落實各項防疫規定；以及自2月9日起，所有登船人員應出示登船前7日PCR陰性證明，始能登船。（編輯：陳仁華）1110205