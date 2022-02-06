春節花蓮湧觀光客 旅宿業住宿率約8成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雖然疫情持續，不過花蓮有良好空氣品質及零確診條件，成為遊客旅遊首選，人潮聚集的東大門夜市因為防疫採總量管制，春節期間農曆正月初一至初五進出近9萬人次。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）雖然疫情持續，不過花蓮有良好空氣品質及零確診條件，成為遊客旅遊首選。縣府統計，春節期間花蓮縣旅宿業於除夕住房率約7成、初一至初四達8成，初五則仍有7成左右。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡受訪說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，年前確實出現退訂房情形，占比大約1成多，旅客大多採行延期方式，春節平均住房率約8成。

花蓮縣政府今天發布新聞資料表示，雖然春節假期天氣不穩定，還是吸引大量遊客湧入花蓮，在旅遊人次統計，截至正月初五，花蓮火車站進出量達16萬人次。各景點分，七星潭風景特定區8萬5000人次；東大門夜市因為防疫採總量管制，進出近9萬人次；太魯閣國家公園6萬9000人次；慶修院1萬人次；遠雄海洋公園2萬4000人次，其餘連假各天也有2萬6000人次遊客。

另外，中區的林田山林業文化園區及南區南安遊客中心分別有3000人次及7000人次；鯉魚潭風景特定區因太平洋燈會帶動，遊客有13萬人次，主燈區太平洋公園自連假起吸引2萬5000多人次前往賞燈走春。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣長徐榛蔚在春節前即要求觀光處協助各旅宿業者、遊樂業者、觀光各公協會加強宣導防疫；在旅遊服務中心、東大門夜市及太平洋燈會區也都加強防疫措施，其中東大門夜市也依室外社交距離規定，重啟園區總容留人數上限4000人，當達到人流上限時就會採「一進一出」管制。

東大門夜市是花蓮縣內最大人潮聚集熱點，因此縣府在東大門夜市持續維持高規格防疫措施，夜市每一處出入口都配有數位人流系統、熱顯像儀監控入場民眾體溫，要求民眾確實配合非用餐時必須全程佩載口罩、保持安全社交距離並禁止邊走邊吃。（編輯：孫承武）1110206