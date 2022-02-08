阿根廷青年感謝台灣捐助單車暢達上班路

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯7日專電） 阿根廷網媒報導內烏肯省多名青年感謝台灣捐贈單車，減緩鄉村通勤之路的困難。代表處表示將持續人道關懷及推動綠能環保計畫。

一名居住阿根廷南部巴塔哥尼亞山區青年朱尼（Joni），感謝台灣捐贈單車，讓原本必須步行或搭便車的他，通勤上下班更容易；另一名在阿根廷洗衣店工作的狄艾戈（Diego）平時通勤代步的單車遭竊，他非常感謝台灣及時雨解救度過困難。

受贈者東尼（Tony）說到，「非常感激台灣代表處捐贈腳踏車及參議員桑傑士。這些腳踏車將會分配給我們機構中12至14歲的青少年，使用在運動訓練及探索周遭環境」。

阿根廷參議員桑傑士（Francisico Sanchez）於社群中表示，這些單車將會讓青少年擁有機會探索更多地方及接觸大自然，也感謝台灣代表處為當地的學生及推動健康生活奉獻一份力。

中華民國駐阿根廷代表處受訪表示，駐處2021年底開始與阿根廷慈善機構共同推動「阿根廷偏鄉腳踏車通勤Go Green 計畫」，協助阿根廷青少年改善就業及生活環境。

代表處指出，目前積極推動學術、經貿、醫療及民主四大領域的交流，也透過台灣良善力量及僑民的協調，以台灣慈善精神，在阿根廷落實人道關懷理念。（編輯：韋樞） 1110208