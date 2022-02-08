陳泰然獲選文大新任董事長 盼積極轉型邁向頂尖

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（中央社記者許秩維台北8日電）中國文化大學第19屆董事會今天舉行第1次會議，選出前台灣大學副校長陳泰然為新任董事長，陳泰然期許文大董事會未來能帶領文大積極轉型、邁向頂尖。

文化大學原董事長張鏡湖在民國108年11月過世後，第18屆董事剩下10人，導致表決時常形成僵局。台灣士林地方法院110年7月23日裁定，由前台大副校長陳泰然出任臨時董事，代行董事長職權，董事會也改選出第19屆董事，並於今年1月獲教育部核定。

文化大學董事會今天發布新聞稿指出，教育部於今年1月17日核定陳泰然、王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、管中閔、蘇慧貞、吳清基、黃永琛、周燦德等11人為文大第19屆董事，任期自111年1月17日起至115年1月16日。

文大第19屆董事會今天舉行第1次會議，在11名董事中，選出陳泰然為新任董事長。

陳泰然表示，文大董事會有頂尖派新董事的加入和加持，將「率先轉型、積極轉型」，董事會不僅要善加運用資源，把事情做對、做好、做得有效率，更要做對的事，決定未來方向和目標；並期許文大「敢於攻頂、邁向頂尖」，大學不僅要培育人才，也要承擔大學社會責任和履行公共利益。

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陳泰然指出，大學要變成偉大，就是要承擔責任，所以要貫徹「質樸堅毅」的校訓，善待教職員工，讓他們適才適所，盡其所能，為學校發展做出貢獻；為學生打造優質學習環境，讓他們入寶山滿載而歸；並讓文化大學成功轉型為大家的大學，成為社會各界所期待的頂尖大學。

文化大學前校長徐興慶於去年11月下旬卸任後，由副校長王淑音出任代理校長。文化大學校方表示，新屆董事會也將立即進行校長遴選相關作業，盼能甄拔優秀治校人才，帶領文大邁向展新紀元。（編輯：張雅淨）1110208