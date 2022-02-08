鏡電視耗時2年多爭取執照 鏡新聞9日網路試播

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）鏡電視歷時2年多審查執照，在今年1月終獲NCC許可申設，成為近10年來首個新申設過關的新聞台。鏡電視也宣布鏡新聞將於明天早上6時在官方網站試播。

精鏡傳媒在2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，終於在2021年9月下旬通過外部諮詢會議，並在今年1月19日NCC以附附款通過鏡電視新聞台申請案。

這也是NCC繼2012年7月30日核准UDN新聞台後，再次發出的新聞台執照。

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鏡電視今天表示，經過NCC嚴格的審照流程，鏡新聞終於在今年初取得新聞台執照，預計從9日開始在網路試播。內容包含每日新聞、深入新聞報導與藝文節目等，將以多元、專業、深度、國際、藝文、弱勢為特色，期待提供給大眾耳目一新的優質新聞內容，也歡迎閱聽人隨時給予建議。

鏡電視表示，目前官方網站、社群平台都尚未開放，將在明天早上6時試播同時開啟；至於鏡電視上架頻道數與日程仍待定，還須與NCC持續討論，與先前通過審查時公布的一樣，預計在3至6個月內上架。（編輯：陳仁華）1110208