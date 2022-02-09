輾轉遷徙沙國麥地那逾甲子 僑民子女盼返台學中文

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（中央社麥地那9日電）沐有恆與馬雲安家族當年逃離中國、輾轉遷徙來到伊斯蘭教聖地麥地那逾一甲子。他們的子女都能操流利阿拉伯文並融入當地社會及宗教，但仍盼有機會回台灣學習中文與其他專業。

麥地那（Medina）有一所伊斯蘭世界知名的麥地那伊斯蘭大學，中華民國外交部有多名外交官畢業於這所大學，例如前駐沙烏地代表馬超遠、現任駐約旦參事馬超賢、外交部桃園機場辦事處主任張治平等。

● 沐、馬家族落腳沙國逾甲子 新生代融入當地

在麥地那持有中華民國護照的台灣人之中，沐有恆家族與馬雲安家族是兩個最大的家族。這兩個家族擁有雲南與西藏的血統，沐、馬兩位族長在1949年前後逃離中國，從雲南轉進印度之後遷徙來沙烏地，兩位當年與來自西藏的穆斯林家族聯姻，至今開枝散葉已有逾百位子孫。

兩個家族定居聖城麥地那逾一甲子，第二代子女均以阿拉伯語為母語，有超過10名子女畢業於伊斯蘭大學，超過20位以上的子女背誦正本古蘭經。

沐、馬家族的子女中，還有人曾經代表中華民國參加世界回教聯盟舉辦的國際古蘭經朗誦比賽得到第二名的榮譽。第二代子女中的馬子琪更獲得伊斯蘭大學博士學位，他在YouTube很多朗誦古蘭經的影片瀏覽數都超過萬人，有的影片瀏覽數甚至超過80萬次。

● 能操流利阿語 僑民子女仍盼回台學中文

沐家瑋與馬家第三代青年眼界大開，普遍能操流利英文，甚至有若干新生代開始學習華語。

中華民國駐沙烏地代表處認真在僑界推廣華語，去年開始，沙烏地台僑青年主動聯繫洽得台灣華語老師開設線上語言課程，年輕人對於學習華語興致勃勃。

台僑青年沐家瑋今年剛滿20歲，雖然從來沒有訪問任何西方國家，但是她一口英國腔的英文，讓人難以相信在這個看似封閉的城市，竟然有英語如此流利的「台灣阿拉伯人」。

更令人驚艷的是，沐家瑋是古蘭經的背誦者，她可以用最標準的阿拉伯文背誦正本古蘭經，完全不需要實體古蘭經擺在她面前；雖然只是大學一年級新生，沐家瑋已經同時擔任線上英語老師以及古蘭經老師。

沐家瑋的妹妹沐白楊預計今年高中畢業，她是一名自學的微型藝術家，用各種小型的環保回收物製造微型藝術品。沐白楊同時也效法兩位姐姐背誦全本古蘭經，她同時也能講流利的英語，在駐沙烏地代表處協助下，她預計今年回台灣學習華語與其他專業。

● 連結伊斯蘭與台灣 「台灣阿拉伯人」成橋樑

在進入虎年新春之際，中央社記者訪問幾位沐有恆家族的年輕一代，詢問他們對台灣的印象。

他們說，台灣雖然與沙烏地距離逾8000公里，但非常期望有一天能夠回台灣學習，同時也希望去台灣宣講「聖城」的文化，讓台灣國人也能夠有機會瞭解這個外人難以進入的神秘世界。

此外，在麥地那還有一位今年剛從台灣前來留學的饒家和同學，他來自桃園中壢。宜蘭大學畢業的他因為對伊斯蘭文化的喜愛，費盡千辛萬苦前來麥地那留學，預計學習阿拉伯語與伊斯蘭教法領域的學科。

麥地那在伊斯蘭教的地位，就像是天主教的梵蒂岡一般，目前宗教界都面臨下一代年輕人遠離宗教的困境。

台灣人在各宗教的「聖城」留下足跡者寥寥可數，在麥地那還有台灣人的下一代，彌足珍貴，尤其他們還堅持持有台灣護照，並願意學習華語，未來有機會擔任維持伊斯蘭國度與台灣社會間緊密關係的橋樑。（編輯：周永捷）1110209