武陵櫻花盛開 賞櫻專車還有票

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（中央社記者余曉涵台北9日電）武陵農場的櫻花正盛開，今年武陵農場櫻花季自2月12日到28日共17天，包含二二八連續假期。根據公路總局統計，各路線的賞櫻專車車票已預售出4到5成，櫻花季期間每天仍有餘票。

交通部公路總局規劃，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，今年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

公路總局今天發出新聞稿表示，武陵農場一日遊公共運輸各路線車票皆已開放預售，目前已預售出4至5成，櫻花季期間每天皆有餘票，各轉運站（除三星外）也提供現場售票服務。

公路總局共規劃「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線。

武陵農場櫻花季期間，公路總局已公告中124線禁止車輛進入，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往。

公路總局說，已督導客運業者完成疏運整備工作及依照中央流行疫情指揮中心制定指引執行相關防疫措施，落實候車場站及車輛清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每天值勤前量測體溫及配戴口罩，並將持續督導客運業者落實執行各項防疫措施。

公路總局也提醒民眾，上車前應確認無相關症狀及配合量測體溫，車上全程配戴口罩並禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，同時也請依武陵農場相關規定填寫實聯制登記表。

公路總局提醒，若要上武陵農場賞櫻，可先行上網查詢各項疏運措施及交通方式，並多加利用公共運輸前往。（編輯：陳清芳）1110209