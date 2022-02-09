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防堵高雄港疫情 24小時監看登輪人員清消

2022/2/9 17:28
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣港務公司今天表示，為持續防堵高雄港疫情，設置監視器24小時監看登輪人員清消情形。如未依標準作業流程執行清消，經查獲，將依規定裁處，並禁止再次上船作業。

春節前，高雄港爆發工作人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），日前又發生引水人染疫，台灣港務公司董事長李賢義今天召開應變中心工作會議，研議強化港區防疫。

台灣港務公司發布新聞稿，說明港區強化防疫6項重點。登輪下船人員的清消站設置在登輪檢查站相鄰區域，以利控管人員確實完成清消，並設置監視器24小時監看登輪人員清消情形。

台灣港務公司表示，登輪人員個人清消作業，應依標準作業程序落實執行，如未依標準作業流程執行清消者，一經查獲，立即依相關規定裁處，並禁止再次上船作業。

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台灣港務公司指出，登輪下船人員從下船處到清消站，不得自行脫卸防護裝備，需移動到清消站卸除。登輪下船人員及搭（騎）乘車輛（機車）應自主清消，完成清消後才能離開。

進港區作業人員後續篩檢實施頻率，依主管機關高雄市政府規定執行。另外，高雄市衛生局11、12日在港區開設疫苗接種站，港區從業人員可就近施打第3劑疫苗，加強個人防護。（編輯：郭諭儒）1110209

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