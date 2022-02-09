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高檢署推出微電影尋找正義 盼彰顯公益代表人形象

2022/2/9 19:16
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（中央社記者蕭博文台北9日電）台灣高等檢察署今天表示，為彰顯檢察官公益代表人形象，首次以檢察官日常辦案為題，製作5分鐘微電影「Doing Justice」（尋找正義），帶領民眾認識不一樣的檢察官。

高檢署新聞稿指出，為讓民眾對於嚴肅的檢察官工作有更深入的瞭解，去年委由曾獲葡萄牙國際大獎的電影製作團隊，與檢察官合作製拍影片「Doing Justice」，即日起將分送各檢察機關播映，宣導檢察官公益形象。

新聞稿表示，製作團隊不畏疫情嚴峻，耗時8個月製作完成，在劇本構思、拍攝、剪輯、後製階段，導演李孟瑋、製片黃逸儂與檢察長邢泰釗、檢察官鄧媛等人多次開會討論，整部影片更以4K攝影設備拍攝，呈現影像細膩度與流暢感。

高檢署說，劇情主軸以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜抽絲剝繭突破案情，竭盡所能成功羈押被告，追回犯罪所得並歸還弱勢被害人，融入護「法」使者元素，強調檢察官尋找正義的心路歷程與艱辛，藉以傳達司法剛柔並濟的特性。

「Doing Justice」由演員簡莉紋飾演檢察官，士林地檢署檢察官黃睦涵客串演出法官角色。（編輯：李亨山）1110209

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