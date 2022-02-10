嘉聯益累計15人確診 復工須待整體採檢出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北10日電）新北樹林嘉聯益電子廠爆發COVID-19群聚，兩天內出現15名確診者，此廠已預防性停工、全面消毒，復工須待整體採檢結果出爐，釐清疫情影響範圍再評估時程。

新北市樹林區昨天出現移工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），進而衍生為職場群聚。指標個案為案19430，是一名菲律賓籍30多歲女性，僅施打過一劑BNT疫苗，2月8日出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛及發燒症狀就醫，安排採檢後檢驗陽性確診，Ct值為14.2，感染源待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，衛生單位昨天已進行職場調查，啟動疫調、接觸者匡列、召回採檢等防治作為。匡列全廠相關員工約1800多人，PCR採檢共1762人。

陳時中說，初步檢出14人疑似陽性，經複驗14人均研判確診（案19493至案19506，Ct值為15至29），其餘員工持續安排召回採檢中。樹林嘉聯益電子廠群聚截至目前，加上指標個案，此案已累計15名確診病例。

陳時中說，此廠已於昨天中午起預防性停工及全面消毒，將依據整體採檢結果評估復工時間，針對全體宿舍移工及相關職場接觸者（匡列中），安排隔離及後續採檢。由於這起群聚已有15名個案，須高度重視，同意新北市可將移工宿舍隔離者送至集中檢疫所。

陳時中高度重視嘉聯益群聚，強調移工移入是恢復經濟重要一環，調整移工防疫政策的腳步不會放緩。

至於外界關注指揮中心是否再次指派醫福會執行長王必勝為前進指揮所指揮官進駐嘉聯益，協助圍堵這起職場群聚，對此，陳時中僅說：「王執行長跟我們有聯繫。」（編輯：管中維）1110210