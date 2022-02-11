情人節武陵賞櫻 國光客運2/14加開5班專車

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（中央社記者余曉涵台北11日電）武陵農場櫻花提前盛開，因應西洋情人節，國光客運今天宣布將在14日加開5班次賞櫻專車，要讓旅客在粉紅櫻花下享受浪漫美景。

武陵櫻花季將於2月12日登場，持續至2月28日，共計17天，包含二二八連續假期。交通部公路總局規劃，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每天進場人數6000人，一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

由於櫻花提前盛開，加上西洋情人節即將到來，國光客運今天發出新聞稿表示，14日將加開5班次賞櫻專車，歡迎情侶結伴上山在粉紅櫻花下享受浪漫美景。

國光客運表示，目前2個週末假日訂位預售情況十分踴躍，非假日時段將視售票情況機動增加班次，建議民眾錯開人潮，多加利用非假日上山，尤其是14日至18日間，可以享受更好賞櫻品質。

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國光客運說，每輛賞櫻車輛出車前都會進行完整清潔消毒標準作業程序SOP，以75%稀釋酒精擦拭門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，並以75%稀釋酒精噴霧消毒空調出風口、椅墊與頭枕巾等處，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，全車並定期以食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

國光客運提醒，配合防疫規定，搭車及入園皆採取實名制，上車前一律量測體溫，完成兩劑完整疫苗施打的駕駛都會配戴口罩，乘客也須全程配戴口罩，車內請勿飲食。（編輯：管中維）1110211