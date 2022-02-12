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武陵櫻花季交通管制 有通行證車輛才能入場

2022/2/12 11:17（2/12 11:36 更新）
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武陵農場櫻花季登場，12日起實施交通管制措施及總量管制進場人數6000人，提供遊客更好的賞花品質。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
武陵農場櫻花季登場，12日起實施交通管制措施及總量管制進場人數6000人，提供遊客更好的賞花品質。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市和平區武陵農場櫻花季登場，今天起實施交通管制措施，警方表示，住宿遊客憑車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，散客也可搭客運購買車票進場。

武陵農場櫻花季期間吸引大批遊客上山賞花，由於今天起實施櫻花季交通管制措施，許多遊客利用交管之前上山，根據武陵農場統計，11日到晚上8時為止，入場人數達到1萬2257人，車輛2946輛（含大客車、小汽車、機車）。

台中市警察局和平分局發布新聞稿表示，武陵農場櫻花季疏運時程12日正式登場，並持續至28日，共計17天，讓上山賞櫻花民眾能有安全的行車環境，悠遊高品質的賞櫻旅程。

警方指出，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等交通疏運措施；另福壽山農場訂定千櫻園櫻花季時程將自2月15日至4月6日，共計51天。

警方表示，武陵櫻花季期間實施總量管制，住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。

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警方採取的交通管制措施包括台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另在台7甲線與中124線（武陵路）入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制。

武陵農場副場長胡發韜表示，今天因為總量管制6000人進場，所以武陵農場的臨時停車場還非常的空曠，綽綽有餘，賞櫻品質良好，遊客可流連2.1萬棵色彩繽紛的櫻花下拍照打卡。（編輯：陳政偉）1110212

武陵農場櫻花季期間吸引大批遊客上山賞花，12日起實施交通管制措施，住宿遊客憑車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，散客也可搭客運購買車票進場。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
武陵農場櫻花季期間吸引大批遊客上山賞花，12日起實施交通管制措施，住宿遊客憑車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，散客也可搭客運購買車票進場。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日
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