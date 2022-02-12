全聯漫威公仔挨批復醜者聯盟 業者：有瑕疵可換新

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全聯11日起推出「超級英雄總動員」活動，不過，活動才剛推出，就負評如潮，網友紛紛抱怨是「復醜者聯盟」。（圖取自facebook.com/pxmartchannel）

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（中央社記者梁珮綺台北12日電）全聯11日起推出「超級英雄總動員」活動，只要消費滿額就送漫威英雄系列吸盤公仔，不過，活動才剛推出，就負評如潮，網友紛紛抱怨是「復醜者聯盟」；全聯回應，工廠製作多少有瑕疵品，有疑慮可洽客服，由專人確認後換新。

全聯在2020年推出「蔬果總動員」活動，滿額就可獲得蔬果吸盤公仔，引爆消費者收藏熱潮，並帶動整體業績成長2成，今年首度取得漫威肖像授權，擴大整合內容，民眾在2月11日起至4月14日期間到全聯消費滿額，就可獲得一個漫威英雄吸盤公仔，若收集全套24款公仔，還有機會抽到1：1鋼鐵人金屬色特別版雕像。

活動才剛推出，卻負評如潮，網友紛紛抱怨品質不佳，像是公仔「糊成一坨」，無法分辨角色、漆色不完全等，復仇者聯盟已經走鐘成「復醜者聯盟」，認為公仔比盜版還不如。網友甚至在全聯臉書粉絲頁留言說「害我不敢買超過400元」「好佳在，只買了399元」「請幫我分開結帳謝謝」。

有網友留言自嘲自己拿到的公仔是「沒刮鬍子的美國隊長」，還有網友展示自己拿到的黑寡婦成了「美冴跟包青天的混血兒」。

全聯回應，漫威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。（編輯：張均懋）1110212

有網友在全聯臉書粉絲頁留言自嘲自己拿到的公仔是「沒刮鬍子的美國隊長」。（圖取自facebook.com/pxmartchannel）