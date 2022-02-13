賞星最佳機會 金星水星與火星排成直角三角形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市立天文科學教育館表示，水星平時因與太陽離角小，總被陽光遮掩而不易觀看，17日的「西大距」觀賞條件最佳。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市立天文科學教育館表示，水星是離太陽最近的行星，平時因與太陽離角小，所以總被陽光遮掩而不易觀看，只有在「大距」位置時才比較容易看到，17日的「西大距」觀賞條件最佳。

今年水星共有7次大距，而其中觀賞條件最佳的就屬2月17日的「西大距」，水星與太陽夾角達26.3度，視亮度0等，為日出前東南方天空中亮度僅次於金星的白色亮星，以肉眼即可看見，如果透過天文望遠鏡則可看出其弦月狀的外觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過由於水星軌道與觀測日期、地點等因素，水星在日出或日落時仰角最高的時間通常都不在大距當天。以本次來說，雖然大距發生在17日，但水星在12日的日出時仰角可達18度，還略高於大距當日，所以這段期間的清晨5時30分到6時前都是觀看水星的最佳時機。

在這段期間裡，明亮的金星、水星與紅色的火星剛好在排成一個直角三角形，很容易辨識，早起的民眾不妨抬頭往東南方找找這個別致而有趣的大三角，也認識一下這三顆行星。（編輯：張銘坤）1110213