綠島蘭嶼借杯「環」島減塑 旅遊作家黃小莫加入推廣

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）台東縣環保局在綠島和蘭嶼推廣環保杯，透過手機掃描，就能免費借用隨行旅遊，離開時再歸還；旅遊作家黃小莫協助宣傳推廣，她發現已有不少遊客借用，助小島減輕環境負擔。

台東縣環保局表示，環保杯循環使用專案共有1200個環保杯，去年底開始推廣，但受限COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遊客少，使用者也少，直到今年春節假期使用率才增加，除了借還站也設清洗站，每個杯子使用後都做專門清洗消毒，讓使用者放心。

目前「綠島杯」和「蘭嶼杯」在綠島與蘭嶼各有5個、4個借還站，採自助模式，只要用手機掃描QR Code，登記杯子編號，就能完成借用。

長期關注環境與生態議題的黃小莫，應台東縣環保局之邀協助拍攝影片宣傳推廣綠島、蘭嶼環保杯。她呼籲，買飲料或咖啡前，只要借個環保杯，就可以少掉一個紙杯、一個塑膠封膜和一支吸管，還有環保杯在店家可以享折扣，同時能幫助小島減輕環境負擔，一舉數得。

此外，綠島有數十個加水站，黃小莫指出，環保杯搭配加水站使用，或者是帶著環保杯出門前，在民宿就先加好飲用水，就能輕鬆取代購買瓶裝水或不必使用民宿的瓶裝水，省錢又環保。

連鎖手搖飲店長表示，家人從事觀光業，希望為島上環境盡一分心力，當知道縣府推廣環保杯的活動時就決定加入，現在許多潛水客都會借杯子使用。

目前「綠島杯」在綠島有5個站，包括登船的南寮漁港、綠島機場和綠島鄉公所，7-11綠島門市和叮哥綠島店都可借可還；另外還有5個僅供還杯的地點，分別在免稅商店、溫泉商店和火燒島潛水民宿等3間旅宿。

「蘭嶼杯」則有4個借還站，在登船的開元漁港、蘭嶼航空站和島上的2家7-11；另外蘭嶼鄉公所可還杯。（編輯：陳仁華）1110213