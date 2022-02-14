Samsung S22系列台灣3/4上市 延續親民定價策略

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（中央社記者江明晏台北14日電）三星旗艦S22系列在台發表，訂3月4日起上市。在通膨壓力下，三星持續親民定價策略，力拚高階市場成長，預估S22系列銷售可至少成長20%。

台灣三星5G手機在2021年銷售占比已近9成，看好市場需求及潛力，今天宣布Galaxy S22旗艦系列在台發表，主打整合S Pen、搭載4nm處理器、升級夜幕攝影功能，並在定價上延續親民策略。

台灣三星推出S22旗艦系列3款機種，建議售價新台幣2萬4900元起，比前一代更為便宜，預計3月4日起上市。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪表示，全球原物料漲價壓力，但三星透過具競爭力的價格，力拚S22成長至少20%，中長期也有利積極成長。

陳啟蒙指出，市場對於去年S21接受度很高，S21 Ultra年成長1倍以上，三星希望透過價格、消費者服務、零售端布建、線上商城及異業通路結合等策略，達成業績2位數成長的目標。（編輯：張良知）1110214