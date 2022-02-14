高雄確診者曾到台南 匡列10人、1國小預防性停課

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高雄市14日公布的確診個案19732曾在台南有活動足跡，台南市政府已完成清消，並匡列10名接觸者進行居家隔離。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，高雄市今天公布的確診個案19732曾在台南有活動足跡，台南共匡列10名接觸者進行居家隔離，1所國小則預防性停課。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，台南市接獲案19732確診通報後經疫調發現，個案活動範圍包含2月3日上午9時至下午1時自行開車前往頑皮世界野生動物園、同日下午2時至3時前往鹽水月津港燈節；12日11時30分至12時自行開車前往全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中，台南共匡列10名相關接觸者進行居家隔離。

台南市衛生局指出，案19732於台南市相關接觸者（友人家屬）包含國小及幼兒園學童，為避免感染擴大，1所國小今天預防性停課清消，明天恢復上課，與3名居家隔離學童同班班級則採預防性停課2日。民眾若曾與確診個案足跡重疊，可向各區衛生所洽詢領取居家快篩試劑自我檢測。

台南市衛生局指出，新北市昨天公布的30多歲男性個案19665，因感染源待釐清，台南市接獲通報後經疫調回溯個案發病日期前14天發現，個案1月30日晚間6時44分至9時在南紡購物中心漢來蔬食台南店、晚間約9時10分至10時在星巴克南紡一樓門市。匡列接觸者為漢來蔬食員工33人、星巴克員工3人。

台南市衛生局指出，案19665在台南活動時間點距今已超過14日，且可傳染期間應為2月8日至11日（可傳染期為發病日往前推4天），應無高度傳染風險，但若足跡重疊的民眾出現身體不適情形或疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫，並告知相關旅遊史及接觸史。（編輯：謝雅竹）1110214