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疫情12/300

高雄確診者足跡至北市 曾到中山區餐廳、搭高鐵

2022/2/14 16:02（2/14 16:21 更新）
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高雄市一對母子確診COVID-19，母親曾在11日到過台北市，市府14日公布足跡。（台北市政府提供）
高雄市一對母子確診COVID-19，母親曾在11日到過台北市，市府14日公布足跡。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北14日電）高雄市一對母子確診COVID-19，母親曾在11日到過台北市，市府今天公布其足跡，包含中午到中山區吉松日本料理用餐，下午搭高鐵回高雄，提醒民眾注意。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，副市長黃珊珊公布案19730的足跡，包含11日到中山區吉松日本料理用餐，接著搭乘高鐵從台北站到左營站，提醒民眾多注意。

台北市衛生局表示，相關足跡已完成清消，若民眾自覺可能與確診者接觸，請注意自身健康狀況，出現疑似症狀可到7家醫院採檢。

此外，有關勤業眾信會計師事務所員工（案19355）擴大採檢結果，衛生局表示，除個案的職場接觸者仍在居家隔離外，公司其餘2881名員工分別於9日及12、13日進行2次PCR，結果均為陰性。（編輯：張銘坤）1110214

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