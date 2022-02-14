苗栗新增1攤商婦染疫 2兒國中小預防性停課

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高雄砂石場傳播鏈延燒至苗栗造成竹南家族6人染疫，14日又新增1名市場女攤販確診，市場休市3天清消靜置。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）高雄砂石場傳播鏈延燒至苗栗造成竹南家族6人染疫，今天又新增1名市場女攤販確診，3名同住家人採檢陰性，為求防疫，市場休市3天，婦人2名兒子就讀國中小今天預防性停課。

苗栗縣政府上午召開疫情說明記者會，公布新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19731，是45歲女性，職業為竹南第二公有市場攤販。所涉足跡包括竹南龍鳳宮、頭份尚順育樂世界湯姆熊、獅潭賞櫻秘境協雲宮及多家餐廳等。

衛生局長張蕊仙指出，案19731因與竹南家族群聚案足跡重疊，昨晚前往醫院快篩呈陽性，至晚間10時確診，CT值僅16.3；截至目前，高雄砂石場傳播鏈造成竹南家族6人染疫，其中苗栗指標個案19622及19643為姊妹，於春節2月8日、9日期間有至該市場購物，但是否與案19731直接相關，仍有待釐清。

（苗栗縣政府提供）

縣府表示，防疫團隊徹夜進行疫調採檢清消工作，市場休市3天清消靜置，並匡列接觸者家人、2名兒子就讀的學校和補習班同班同學、家長、老師及相關工作人員、市場攤販及足跡接觸者等，至醫院進行PCR採檢，截至今天上午8時共採檢402人，其中同住家人3人皆陰性，其餘等報告中。

苗栗縣教育處長葉芯慧指出，個案2名兒子分別就讀國中、小，也都有上補習班，相關學校、補習班今天皆預防性停課，匡列接觸者採檢，若無出現確診者，明天這兩班繼續上課，同班者若有健康疑慮，可自行評估後請假，不會列入出缺勤紀錄，兩班也將增加防疫作為，包括這兩週不跑班、不跨社團、不參與課後活動，每天早中晚消毒、量測體溫，中午用餐用隔板等。

苗栗縣徐縣長耀昌表示，鄉親收到縣府發放的實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，今天可至頭份為恭紀念醫院（上午8時至晚上8時）、頭份重光醫院（早上9時到中午12時）及竹南慈祐醫院（下午2時至晚上6時）3家醫院的戶外社區篩檢站進行公費PCR採檢。

另外，有關竹南家族群聚案6人染疫，皆已收治縣內專責醫院，其中昨天公布確診、任職化工廠的案19686，縣府針對職場匡列接觸者採檢PCR，截至今天上午篩檢316人，全數陰性，公共場所足跡除上班地點外，幾乎與家族確診個案重複。

縣府提醒，民眾若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。防疫相關問題可洽當地衛生所或防疫專線037-722620。（編輯：陳清芳）1110214

（苗栗縣政府提供）