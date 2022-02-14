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疫情1/300

2/14本土增4例、境外移入50例 無死亡個案

2022/2/14 14:04（2/14 14:41 更新）
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國內14日新增4例本土病例。圖為高雄市各國小延至14日開學，學生須量體溫才能進入校園。中央社記者董俊志攝 111年2月14日
國內14日新增4例本土病例。圖為高雄市各國小延至14日開學，學生須量體溫才能進入校園。中央社記者董俊志攝 111年2月14日
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北14日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增54例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），4例本土病例，其中3人來自高雄、1人為苗栗，境外移入增50例，無死亡個案。1110214

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及50例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、25例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（16例）、香港、英國、日本、德國及加拿大（各2例）、柬埔寨、澳大利亞、印尼、哈薩克、法國及瑞典（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於今（2022）年1月28日至2月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,990,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,970,608例排除），其中19,621例確診，分別為4,244例境外移入，15,323例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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