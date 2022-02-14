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疫情3/300

苗栗確診者足跡至新竹縣 尖石泡湯逛內灣老街

2022/2/14 13:47（2/14 14:14 更新）
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新竹縣政府14日公布案19731在新竹縣公共活動足跡。（圖取自新竹縣政府網頁hsinchu.gov.tw）
新竹縣政府14日公布案19731在新竹縣公共活動足跡。（圖取自新竹縣政府網頁hsinchu.gov.tw）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣確診者案19731，為40多歲女性，她曾於2月7日至竹縣尖石鄉泡湯、逛橫山鄉內灣商圈，竹縣府今天已疫調，並進行相關足跡消毒。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，苗栗縣案19731在新竹縣公共活動足跡，於2月7日上午11時到12時，前往尖石鄉朝日溫泉，停留約1小時，有飲食，未戴口罩。同日下午1時至2時半許，前往內灣商圈一勺百茶堂、郭金山花生店、幻多奇博物館等。

衛生局今天前往疫調，並通知商家內部消毒、清潔隊環境消毒，初步匡列10人需自我健康監測，並安排PCR採檢中。

縣長楊文科表示，疫情仍持續延燒，無法完全排除社區風險，請民眾務必配合防疫工作，落實防疫新生活「打滿3劑疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距離」。（編輯：張銘坤）1110214

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