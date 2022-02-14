台鐵公司化可望有進展 王國材：爭取債務清零

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（中央社記者余曉涵高雄14日電）交通部積極推動台鐵公司化，交通部長王國材今天說，希望台鐵公司化有好的開始，因此希望這段時間繼續有建設性的溝通，包含債務清零也在努力爭取中。

台鐵改革目標之一是今年3月如期送相關條例進立法院，2024年1月正式公司化，王國材近期持續與台鐵員工座談溝通。

王國材在台灣燈會主燈點燈彩排前接受媒體聯訪表示，今天與員工會談得還不錯，他發現很多員工不了解公司化，因此提出交通部旗下成功的中華郵政公司、台灣港務公司及桃園機場公司等3個公司案例讓台鐵員工選一個，並且採取雙軌制，想用舊制的人也可以，薪資福利不減等幾個方向。

王國材指出，由於很多員工不清楚這3個公司的模式，因此會請交通部人事處整理這幾個公司在公司化過程中的一些問題，包含薪資等。

王國材強調，由於公司化條例有母法及13個子法，後續討論子法時可以探討薪資結構表、章程等細節，母法則是規定政府要負擔哪些義務，包含資產購置、維修負擔等，也是保證子法的基礎，因此希望母法可以先確定，工會重視的員工福利可以放子法討論。

王國材指出，會持續與台鐵員工有建設性的溝通，包含債務清零方面，交通部也在努力當中，樂觀其成希望台鐵公司化後能有好的開始，但這部分需要努力，而不是透過抗爭達成。

另外，對於中央流行疫情指揮中心最快3月放寬入境檢疫規定，王國材回應，當然希望可以早日開放，但疫情控制就交由指揮中心決定，應該會一步一步從商務部分先行開放。

雙鐵放寬飲食部分，王國材說，目前還沒有想到這麼多，會視情況再討論是否放寬。（編輯：管中維）1110214