TeamTaiwan卡完售 一卡通捐376萬助基層體育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）去年東京奧運期間，一卡通推出的「TeamTaiwan in 2021一卡通」共售出3萬7600張。一卡通公司將依先前承諾，捐出營收50%給培訓運動選手基層學校或單位，捐出金額共376萬元。

2021年東京奧運期間，一卡通因網友敲碗連署推出的「TeamTaiwan in 2021一卡通」獲得熱烈支持。一卡通票證公司今天表示，根據2021年度結算，這款一卡通去年共售出3萬7600張，將依當時承諾，捐出營收50%給培訓運動選手基層學校或單位，依銷售量一卡通捐出金額新台幣376萬元。

一卡通公司新聞稿說明，去年底陸續洽詢高雄、屏東、嘉義、彰化、澎湖等縣市政府體育主管機關，請其推薦適合、有需求的基層運動培訓學校，包含提供體育訓練偏鄉學校、重點培訓選手的基礎學校及訓練單位。

目前首波捐款涵蓋45個學校，以及高雄在地專職培訓乒乓球選手的智淵兵乓運動館，相關捐款作業已陸續執行中，完成捐款名單後續也會公告在一卡通公司官網。

另外，收到贊助款項的高雄市林園高中，昨天由校長黃碧惠帶領學校自由車隊選手們，前往高雄市政府運動發展局，除了感謝運發局長侯尊堯居中協助促成外，也對於一卡通公司的資助支持表示感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯尊堯鼓勵小選手們發揮「勇於挑戰、永不放棄」的精神，努力爭取更好成績，挑戰更高階賽事為國爭光。一卡通董事長李懷仁也期許林園高中的選手持續加油，希望不久的將來，就有現場選手能參加奧運，李懷仁更鼓勵「到時候一定要授權給一卡通發行選手紀念卡」。

李懷仁也感謝每位購買「Team Taiwan 2021 一卡通」的朋友，因為大家的支持，才有這個為台灣基層體育培訓盡一份心力的捐贈專案。希望未來藉此拋磚引玉，讓更多人一起加入，成為台灣選手堅強後盾，給予更多精神、實質上支持，讓台灣選手繼續在國際舞台上發光發熱。（編輯：孫承武）1110215