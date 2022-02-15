台鐵公司化後待遇福利 交長保證只會更好

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政府推動台鐵改制為公司，交通部長王國材（中）近期密集與台鐵各地員工座談，15日在高雄的座談會中，王國材保證台鐵公司化後的工作環境與待遇福利一定只會更好，不會更差。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）政府推動台鐵改制為公司，交通部長王國材最近密集與台鐵各地員工座談；今天到高雄，王國材保證台鐵公司化後的工作環境與待遇福利一定只會更好，不會更差。

交通部發布新聞稿指出，王國材與台鐵高雄運務、工務、機務、電務同仁進行深度交流與座談，暢談台鐵改革理念及看法，王國材期待台鐵透過公司化提升效率、永續經營，轉型成未來讓大家都可以看到績效的公司。

為深入了解台鐵同仁心聲，並聆聽員工對台鐵公司化的期待，交通部從1月起，啓動台鐵員工座談會，今天在高雄的座談會中，王國材開場就表示，台鐵是台灣重要的交通運輸，他從小在高雄長大，與南部的同仁座談格外感到親切，希望透過面對面的溝通消除同仁疑慮。

針對台鐵同仁關心台鐵局公司化後要何去何從，憂心同仁分派別、向心力分歧，及未來升遷管道、薪資福利可能受阻等問題。

王國材表示，目前台鐵營運兼具政府機關及事業機構2種身分，受現行法令束縛限制經營彈性，將透過公司化過程檢討突破，他也期盼能藉由改革的同時，一併提升同仁工作環境、待遇福利，未來台鐵公司化之後，一定只會更好，不會更差。

王國材說，任何單位或機構的光榮要靠員工自己創造，他自民國105年到交通部服務，主要負責督導台鐵，深切體認台鐵現況及困境，總在思考如何持續改變台鐵，創造更好的未來，對應總統及行政院長期許安全、安定、安心的台鐵，公司化轉型是一個改變的契機。

王國材提到，接連發生普悠瑪及太魯閣事故後，政府一直在思考如何為台鐵改造，包括建置安全管理系統及強化臨軌工程安全措施等安全改革，組織改革也刻不容緩，只有改變才能轉變，也只有轉變才能更好。

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針對員工憂心的台鐵歷史債務，王國材說，政府已著手對台鐵提供公共運輸的負擔，或對不可歸責台鐵經營責任提供補助，他也一直與行政院、國家發展委員會、人事行政總處、人事主計總處及財政部等交換意見，為台鐵擘劃未來最佳的經營立基。

王國材認為，桃園機場公司、中華郵政公司及台灣港務公司的公司化歷程都是台鐵公司化轉型可以參考的案例，採雙軌制，同仁選擇保留資位制，身分及權益都受到保障，薪資待遇也不受影響，而從業人員制度，福利獎金可以增加，升遷管道更可順暢；未來台鐵公司化後，業務營運或相關事業開發可更彈性多元，而且可以更主動；對應國際上的日本、韓國公司化經驗，台鐵公司化後會有更好的發展。（編輯：陳仁華）1110215