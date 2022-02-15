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方濟各任命鄒族浦英雄嘉義教區主教 創原民紀錄

2022/2/15 23:05（2/15 23:16 更新）
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在天主教嘉義教區主教鍾安住調升為台北總教區總主教後，管轄雲嘉3縣市教務的嘉義教區主教懸缺至今近2年，教宗方濟各15日下午發布任命，由出身鄒族的朴子教堂神父浦英雄（圖）為新任嘉義教區主教。（嘉義教區提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月15日
在天主教嘉義教區主教鍾安住調升為台北總教區總主教後，管轄雲嘉3縣市教務的嘉義教區主教懸缺至今近2年，教宗方濟各15日下午發布任命，由出身鄒族的朴子教堂神父浦英雄（圖）為新任嘉義教區主教。（嘉義教區提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月15日
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（中央社記者蔡智明嘉義市15日電）天主教宗方濟各（Pope Francis）今天任命神父浦英雄為台灣嘉義教區主教；浦英雄是嘉義縣阿里山鄉鄒族人，也是台灣教會第一個原住民正權（獨立、有實權）主教。

前嘉義教區主教鍾安住2020年調升為台北總教區總主教，管轄雲林縣、嘉義縣、市教務的嘉義教區主教懸缺近2年，方濟各下午任命嘉義教區朴子基督君王堂主任司鐸浦英雄接任。

據天主教會發布訊息，浦英雄1958年8月26日生，1980年獲輔仁聖博敏神學院哲學學士學位，1985年神學學士學位，1994年到2000年就讀德國聖奧斯定大學，獲神學碩士學位。

浦英雄曾任嘉義教區祕書長等，2017年起任朴子基督君王堂主任司鐸。

嘉義地區天主教友說，去年底浦英雄等鄒族神職人員開啟鄒族天主教禮儀本土化，以鄒語翻譯彌撒經本等，在山區教授鄒族母語。（編輯：李明宗）1110215

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